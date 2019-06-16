برانكو إيفانكوفيتش مدربًا للأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الإعلامي وليد سعيد، عن تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وتابع وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “برانكو إيفانكوفيتش.. وقع مع النادي الأهلي صباح ثاني أيام العيد، وطلب المدرب من الأمير منصور بن مشعل عدم الإعلان حتى ينتهي عقده رسميًّا”.

ويتولى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني منذ عام 2015، وقاده إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، ولكنه خسر ضد كاشيما أنتلرز الياباني.

ودرب برانكو إيفانكوفيتش عدة أندية أوروبية وآسيوية، ومنها دينامو زغرب، بيرسبوليس الإيراني، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أقال المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، وتم تعيين يوسف عنبر مديرًا فنيًّا مؤقتًا، وتعاقد بعد ذلك مع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، قبل أن يُقيله؛ ويقود عنبر الفريق بشكل مؤقت.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الرابع.