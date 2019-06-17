برانكو يبدأ الاستعداد.. والانتخابات تؤجل الإعلان الرسمي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير الأهلاوية الإعلان- بشكل رسمي- عن تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برانكو:

وأعلن الإعلامي وليد سعيد، مساء أمس الأحد، عن تعاقد برانكو إيفانكوفيتش مع النادي الأهلي رسميًّا، مؤكدًا أن التوقيع تم صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح وليد سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن برانكو طلب من الأمير منصور بن مشعل عدم الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي حتى ينتهي عقده مع بيرسبوليس الإيراني.

برنكو يبدأ الاستعداد:

وأشارت تقارير صحافية، أن برانكو بدأ في التجهيز للموسم الرياضي الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يتواجد حاليًّا في النمسا، للوقوف على استعدادات معسكر الراقي، المقرر انطلاقه قريبًا.

ويأمل الأهلاوية في أن يستعد الفريق الأول بشكل جيد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الراقي لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، حيث احتل المركز الرابع في الدوري، ولكنه تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الانتخابات تُعطل الإعلان الرسمي:

ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تعاقد النادي الأهلي مع برانكو إيفانكوفيتش، بعد انتهاء الانتخابات التي ستشهد تزكية المرشح الوحيد على رئاسة مجلس الإدارة أحمد الصائغ.

يُذكر أن برانكو يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني منذ منافسات عام 2015، وقاده لتحقيق لقب الدوري 3 مرات، ووصل معه إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2018، ولكنه خسر اللقب أمام كاشيما أنتلرز الياباني.