برانكو يصدم الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بيرسبوليس الإيراني عن بقاء الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، ليبتعد عن دائرة المرشحين لتدريب النادي الأهلي.

وأكّد النادي الإيراني في بيان رسمي، أنه سينفذ اتفاقية مع الكرواتي برانكو بشأن مستحقاته المالية المعلقة، من أجل استمراره لموسم آخر مع الفريق الأول، وذلك حسب العقد المُبرم بينهما.

وجاء في بيان بيرسبوليس الإيراني: “عقد المدرب برانكو يمتدّ موسمًا آخر، واقترحت الإدارة عليه توقيع عقد آخر طويل الأمد، وستتابع ذلك بجدية بعد تنفيذ اتفاقية تسليمه متأخراته خلال الأيام المقبلة”.

وارتبط اسم برانكو بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، وأكدت تقارير صحافية أن إدارة الراقي توصّلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب الكرواتي.

ويأمل الأهلاويون حسم ملف المدير الفني الجديد مبكرًا، لكي يتواجد في المعسكر الخارجي المقرر إقامته في النمسا، شهر يوليو المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث سيبدأ الراقي مشواره بمواجهة الهلال في الآسيوية.

يُذكر أن برانكو يتولى تدريب بيرسبوليس الإيراني منذ عام 2015، وقاده إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، ولكنه خسر ضد كاشيما أنتلرز الياباني، إلا أن الفريق الإيراني لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم.