برانكو يقترب من تدريب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت تقارير صحافية أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق رسمي مع المدير الفني لنادي بيرسبوليس الإيراني، برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الراقي في الموسم المقبل.

ويتولى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني منذ عام 2015، وقاده إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، ولكنه خسر ضد كاشيما أنتلرز الياباني.

ولم يظهر فريق بيرسبوليس الإيراني بالمستوى المتوقع في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث احتل المركز الأخير في مجموعته، خلف السد القطري، النادي الأهلي وباختاكور الأوزبكي.

ويأمل الأهلاويون حسم ملف المدير الفني الجديد مبكرًا، لكي يتواجد في المعسكر الخارجي المقرر إقامته في النمسا، شهر يوليو المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث سيبدأ الراقي مشواره بمواجهة الهلال في الآسيوية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أقال المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، وتم تعيين يوسف عنبر مديرًا فنيًّا مؤقتًا، وتعاقد بعد ذلك مع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، قبل أن يُقيله؛ ويقود عنبر الفريق بشكل مؤقت.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأنهى الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الرابع.