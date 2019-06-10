برعاية اللواء اليحيى .. الجوازات تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر

المواطن - الرياض

​تحت رعاية مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أقامت المديرية العامة للجوازات حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها صباح يوم الأحد 6 / 10 / 1440 هـ في مقرها بشارع الفرزدق بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مساعدي مدير عام الجوازات ومديري الإدارات العامة ومديري الإدارات وجميع منسوبي المديرية من مدنيين وعسكريين.

وبهذه المناسبة قدم اللواء اليحيى التهنئة والتبريكات باسمه ونيابة عن كافة منسوبي المديرية العامة للجوازات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ” حفظهم الله ” وكافة أفراد الشعب السعودي الكريم ولعامة المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي الختام دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد الله هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.

وقد جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في أجواء أخوية صادقة عبر الجميع فيها عن فرحة العيد التي أنعم الله بها على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة في نعمة الأمن والأمان.

الجدير بالذكر أن إدارة الإشراف النسوي بالمديرية أقامت حفل معايدة لمنسوبات المديرية العامة للجوازات من عسكريات ومدنيات بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وقد جرى خلال الحفل تبادل المعايدات والتهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .​