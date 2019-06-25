بريطانيا : أسبوع حاسم لبرنامج إيران النووي وفرنسا تحذر طهران من انتهاك الاتفاق

المواطن - متابعة

أكّد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي أن انتهاك إيران للاتفاق النووي سيكون خطأً كبيرًا.

وقال الوزير الفرنسي: نعمل مع بريطانيا وألمانيا من أجل تخفيض حدّة التصعيد في المنطقة.

وكانت فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي قد طالبت بخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر في المنطقة بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية الأسبوع الماضي، والاعتداء على 6 ناقلات نفط خلال الفترة الماضية.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تطلب الولايات المتحدة من بلاده الدخول في حرب مع إيران مضيفًا أن لندن لن توافق على الأرجح على مثل هذا الصراع.

وأضاف أمام البرلمان : ”الولايات المتحدة هي حليفنا الأقرب ونتحدّث إليها طوال الوقت، وننظر بعناية في أي طلب منها، لكن لا يمكنني تصور أنها ستطلب أو أننا سنوافق على أي تحركات للدخول في حرب“.

وتابع قائلًا : ”الرسالة التي نبعث بها لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، خاصة الفرنسيين والألمان، هي أن هذا أسبوع حاسم بالنسبة لبرنامج إيران النووي“.