بريطانيا: الحرس الثوري هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان

بريطانيا: الحرس الثوري هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان

2019/06/14
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، مساء اليوم الجمعة، أن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان.

كما أشار إلى أنه “ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولًا عن الهجمات التي استهدفت على الناقلتين يوم أمس الخميس”، بحسب “العربية”.

وأضاف في بيان: “أن لإيران سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط”.

ودعا الوزير البريطاني إيران للكف فورًا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال: واثقون من أن إيران تتحمل أيضًا مسؤولية الهجوم الذي طال 4 ناقلات قبالة الفجيرة في 12 مايو.



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