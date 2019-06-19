بر جازان تستهدف 400 أسرة خلال شوال

المواطن - علي مدخلي - جازان

بدأت جمعية البِر الخيرية بجازان بتوزيع السلال الغذائية للمستفيدين في مرحلتها الرابعة لرمضان وشوال وذلك لتخفيف الأعباء على المستفيدين من خدماتها بعد شهر رمضان.

وأوضح الأمين العام لجمعية البر الخيرية فضيلة الشيخ محمد بن حسن علاوي أن جمعية البر الخيرية بجازان بدأت بتوزيع السلات الغذائية للمستفيدين في مرحلتها الرابعة، وذلك وفق آلية مُعيّنة الغرض منها اختصار إجراءات الصرف عن طريق خطة عمل شارك فيها جميع أعضاء الفريق، كما تمّ تخصيص موظف لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وقد تم استهداف أكثر من 400 أسرة مستفيد من خدمات الجمعية خلال شهر شوال.

وأوضح أن المجلس يسعى جاهداً إلى توفير كل ما تحتاجه الأسر المستفيدة ومساعدتها سواء بتقديم سلال غذائية أو مساعدات عينية أخرى، وقد تمّ مؤخراً توفير عدد من الأجهزة الطبية الخاصة بجمعية جازان الخيرية، متمنياً من أهل الخير مساعدة الجمعية حتى تقوم بدورها المنوط بها في الرقي بخدمة المستفيدين على أكمل وجه حيث إن خدماتها لم تقتصر على خدمة مستفيديها فقد امتدّت خدمات الجمعية على العديد من محافظات ومراكز المنطقة الجبلية وخلافها.



