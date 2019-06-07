بشكتاش يُربك حسابات الأهلي في صفقة عدنان

المواطن - مروة نبيل

فاوض النادي الأهلي نجم أودينيزي الإيطالي، العراقي علي عدنان خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، إلا أن دخول بشكتاش التركي في الصفقة قد يُعرقل انضمامه إلى الراقي.

ويلعب الظهير الأيسر للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، علي عدنان في صفوف فريق فانكوفر وايتكابس الكندي الذي يُنافس في الدوري الأميركي، قادمًا من أودينيزي الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع علي عدنان أملًا في حسم الصفقة مبكرًا، إلا أن موقع “أودينيزي بلوغ”، أكد أن نادي بشكتاش التركي مهتم كثيرًا بضم اللاعب العراقي، وقدم عرضًا رسميًا للنادي الإيطالي.

وأضاف الموقع الإيطالي أن وكيل أعمال علي عدنان يحاول حسم مستقبل اللاعب العراقي مع أودينيزي خلال الفترة الحالية، حيث تُفاضل الإدارة بين عرضي الأهلي وبشكتاش التركي، لاختيار الأفضل بينهما.

وكان يلعب علي عدنان في صفوف نادي بغداد العراقي، قبل أن يحترف في الدوري التركي من بوابة ريزة سبور عام 2013، وانتقل إلى نادي أودينيزي عام 2015، وقام بإعارته إلى فريقي أتالانتا الإيطالي وفانكوفر وايتكابس الكندي.

ويأمل الأهلاويون حسم ملف المدرب الجديد والصفقات قبل المعسكر الخارجي المقرر إقامته في النمسا، شهر يوليو المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث سيبدأ الراقي مشواره بمواجهة الهلال في الآسيوية.