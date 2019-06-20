بطل آسيا يسقط بهدف نظيف في مباراة كولومبيا ضد قطر

المواطن - محمد سمعه

تعرض المنتخب القطري الأول لكرة القدم للخسارة في مباراة كولومبيا ضد قطر والتي أُقيمت اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

بدأ الشوط الأول من مباراة كولومبيا ضد قطر، بأداء متوسط من قبل المنتخبين مع وجود إصرار من قبل المنتخب الكولومبي لإحراز الهدف الأول.

وسجل المنتخب الكولومبي هدفًا في الشوط الأول من مباراة كولومبيا ضد قطر، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

الشوط الأول ينتهي سلبيًا

ولم يحدث أي جديد في نتيجة الشوط الأول من مباراة كولومبيا ضد قطر، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من مباراة كولومبيا ضد قطر، كثف المنتخب الكولومبي من محاولاته الهجومية وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

كولومبيا تُسجل بعد معاناة

وبعد معاناة، تمكن المنتخب الكولومبي من إحراز الهدف الوحيد له في مباراة كولومبيا ضد قطر عبر اللاعب دوفان زاباتا في الدقيقة السادسة والثمانين من عمر المباراة بضربة رأسية متقنة.

وحاول المنتخب القطري بعد ذلك إدراك هدف التعادل في مباراة كولومبيا ضد قطر عبر تصويبة قوية من الظهير الأيسر عبد الكريم فضل الله.

وانتهت مباراة كولومبيا ضد قطر بفوز المنتخب الكولومبي بهدف دون رد ليُصبح رصيده ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند نقطة في المركز الثالث.

وكانت مباراة كولومبيا ضد قطر أُقيمت على ملعب المورمبي في مدينة ساوباولو البرازيلية.

ويذكر أن المنتخب القطري، سيواجه المنتخب الأرجنتيني في الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل، أما المنتخب الكولومبي فبعد الفوز في مباراة كولومبيا ضد قطر، سيواجه منتخب باراغواي يوم الأحد المقبل.

وقبل إقامة مباراة كولومبيا ضد قطر، تعادل المنتخب القطري مع باراغواي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى، بينما فاز منتخب كولومبيا على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد.