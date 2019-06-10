بعد إيداع دعم حساب المواطن .. طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدء إيداع الدعم المخصص لمستفيدي الدفعة الـ19 ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ويمكن لمستفيدي حساب المواطن ، معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام الحاسبة التقديرية.

الحاسبة التقديرية

بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الاستحقاق

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.