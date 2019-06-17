بعد اعتذار سعود آل سويلم .. أسلوب جديد في النصر

المواطن - محمد سمعه

قرّر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق عدم الترشح لرئاسة العالمي لمدة أربع سنوات خلال فترة انتخابات الأندية والتي أقرتها الهيئة العامة للرياضة مؤخراً.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مجلس إدارة النصر الحالي لا يفكر في الاستمرار والرحيل مع سعود آل سويلم بجانب الاكتفاء بما قُدم في الفترة الماضية.

أسلوب جديد في النصر

ويبدو أن نادي النصر سيكون مقبلاً على أسلوب جديد وهو أسلوب أن مَن يترشح سيخدم النادي فقط دون البحث عن الكرسي، خاصة أن النصر حقق إنجازاً جيداً في الفترة الأخيرة ويودّ الجمهور النصراوي رؤية فريقه منافساً وحاصداً للبطولات في الموسم المقبل.

المسؤولية كبيرة

ويشعر أي شخص ينوي الترشح بالمسؤولية الكبرى والتي ستُلقى على عاتقه في حال تولى رئاسة النصر أو أصبح عضواً في مجلس الإدارة خاصة أن أي خطأ أو إخفاق سيؤدي به إلى الاستقالة أو الإقالة.

ويُذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن عبدالعزيز الجليل قد يترشح لرئاسة النصر في الانتخابات بعد اعتذار سعود آل سويلم عن الترشح لكن يبدو أن الجليل سيتراجع وسيكتفي بما قدمه مع سعود آل سويلم في الموسم الماضي.

وكتب سعود آل سويلم عبر تويتر قائلاً: جماهير الوفاء كان موسماً استثنائياً بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعاً كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.

وتابع: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله.