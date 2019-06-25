بعد اعتماد إدارة الصائغ.. جماهير الأهلي تنتظر تنفيذ الوعد

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة النادي الأهلي المنتخب لمدة الأربعة أعوام المقبلة برئاسة أحمد الصائغ.

وضمت قائمة أحمد الصائغ، عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وفي عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي كل من؛ وائل الحلبي، أيمن المدني، ياسر محروس، غسان نصيف، وعمار زهران.

تنفيذ الوعد:

وتنتظر جماهير النادي الأهلي تعاقد مجلس الإدارة الجديد برئاسة أحمد الصائغ مع صفقات من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد.

وسبق أن وعد عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل بإبرام عدد من الصفقات المميزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة للجماهير.

وأكد أحمد الصائغ بعد تزكيته رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي أنه سيبدأ العمل بشكل سريع على كافة الملفات التي تخصّ الراقي؛ لحسمها سريعًا، مشددًا على أنه سيعلن عن الصفقات بعد اعتماد المجلس من الهيئة العامة للرياضة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.