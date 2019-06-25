بعد اعتماد الإدارة.. تفاصيل أول اجتماع لمجلس الهلال

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي الهلال الجديد، برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول، بعد اعتماد تشكيله من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ورفع أعضاء مجلس إدارة الهلال في بداية الاجتماع الأول أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي يجده القطاع الرياضي، وتوفير كافة سبل النجاح للوصول برياضة المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وثمّنت إدارة الهلال برئاسة بن نافل ثقة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحرصه الكبير على الارتقاء برياضة المملكة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، متمنين التوفيق في مهمتهم، لتحقيق ما يسعد جماهير الهلال على الأصعدة كافة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع، المرحلة المقبلة وأهمية العمل على تحقيق تطلعات محبي الهلال والسعي إلى إسعادهم، وخطة عمل مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة والإستراتيجية التي سيتبعها في إدارتها للنادي.

كما ناقش المجلس عددًا من الملفات المالية والإدارية والاستثمارية، إلى جانب ألعاب النادي ونشاطاته وآلية العمل الإداري، وملف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والتحضير لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.