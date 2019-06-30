بعد انطلاق أول رحلة من مطار خليج نيوم .. مواطنون : فالك الخير يا وطن

المواطن - رواء أبو معمر

بمرحلة قياسية وطموح لا حدود له وبمشاعر الفخر والترحيب وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، أطلقت أولى رحلات الخطوط السعودية رحالها في مطار خليج نيوم صباح اليوم الأحد.

واحتفالاً بهذا المناسبة علّق العديد من المواطنين على هذا الإنجاز واعتبروه من الإنجازات المثمرة التي تقود البلاد لمزيد من النجاحات والتطورات.

طموح عنانه السماء

وبارك وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ مراسم إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم، بتغريدة عبر موقع تويتر قال فيها : “أقلعت أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافياً لها.

وأضاف “أبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبلٍ طموحه عنان السماء”.

من جانبه وصف عبدالعزيز بن بدر آل سعود هذا الإنجاز بالواجهة الحضارية وقال “مشروع ‎نيوم الذي سيكون واجهة حضارية لرؤية 2030 حيث تتساقط فيها الثلوج”

خطوات ثاقبة

فيما كتب ‏يوسف فواز “لقد سمينا هذه الرؤية بـ (رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فوراً في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعا إن شاء الله تعالى”.

بينما قال نواف بن طارق: ‏”مبروكين على هبوط أول طائرة، الله يجعله فأل خير على وطننا، طمُوحنا عنان السماء ‏مدينة الأحلام…تُعلن عن افتتاح‎ مطار خليج نيوم تجارياً وسنشاهد الحدث الأكبر في هذه المدينة في 17 من يوليو القادم يا بلادي واصلي والله معاك واصلي واحنا معاك”.

في حين اكتفى فارس الفارسي بتعليق على هذا الإنجاز بالقول” ‏هذه البداية والقادم أجمل”

أما دكتور حمود بن فهد الشمري فكتب “صباحكم إنجازات لوطننا الغالي وتحقيق أهداف قيادتنا الطموحة ونبارك لبلادنا الغالية وقيادتنا الرشيدة الافتتاح وإقلاع أولى رحلات ‎مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر.

ونشرت منيرة الحجلان صور من على متن الرحلة وعلقت : ” على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم (١٥٦٩) التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي وحطت بسلام الساعة ٨:٤٠ صباح الأحد ٢٩ جون ٢٠١٩ بمطار خليج نيوم لأول مرة دام عزك وأمنك يا بلادي”.

قِبلة للمستثمرين

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت مساء الثلاثاء الماضي عن افتتاح مطار خليج نيوم في منطقة شرما شمال المملكة بعد أن تم ترخيصه كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية” وبعد اعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالرمز (NUM).

وأشارت إلى أن المطار سيقوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين بمشروع نيوم، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 24 أكتوبر 2017.

ومن أهم المميزات التي ستقدمها نيوم للعالم هو أن القطاعات الاقتصادية المتخصصة فيها تستهدف التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مستقبل الحضارة الإنسانية، وستساهم في الوقت ذاته في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتطوير الصناعات المتقدمة في نيوم، لتتنافس على مستوى عالمي مع أهم المناطق ذات التقدم الفائق في التقنية.

ويُعد مطار خليج نيوم واحداً من أحدث وأهمّ المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيا نظراً لوقوعه على حدود 3 دول هي: السعودية والأردن ومصر.