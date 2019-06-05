بعد تلقيه عروضًا أوروبية.. فيتوريا ينصح فيليكس

المواطن - مروة نبيل

وجه المدير الفني لنادي النصر، روي فيتوريا، نصيحة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، المهاجم الصاعد جواو فيليكس بعدما انهالت عليه العروض الأوروبية.

وقال مدرب النصر خلال تصريحاته لموقع “مايس فوتبول” الإلكتروني البرتغالي: “من الأفضل لفيليكس أن يبقى في فريقه عامًا آخر.. بالنسبة إليّ الأمر يتعلق بالخبرة والتجربة”.

وكان مدرب نادي النصر روي فيتوريا قد صعد جواو فيليكس صاحب الـ19 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، ليخطف المهاجم الشاب أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.

وأكدت تقارير صحافية اهتمام أكثر من ناد لضم الموهبة البرتغالي فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتهم، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وينتظر فيليكس ظهوره الدولي للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، خلال مباراة سويسرا اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.