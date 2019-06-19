بعد تهريب 20 مليون حبة كبتاجون.. أخطر مهرب لبناني في قبضة الأمن

المواطن - متابعة

أعلنت القوى الأمنية اللبنانية، أنها ألقت القبض على أحد أخطر مهربي حبوب الكبتاجون المُخدّرة، إلى دول عربية وخليجية، وفككت الخلية التي يترأسها المؤلفة من لبنانيين وسوريين.

وأفادت قوى الأمن اليوم الأربعاء في بيان، بأنها “تمكنت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، وبعد حوالي عام كامل من المراقبة والتعقب، من القبض على اللبناني “ع. س.” مواليد عام 1988، وهو أحد أبرز المتورطين في تهريب الكبتاجون إلى مصر، وقطر، واليمن، والإمارات، والسودان والسعودية منذ 6 سنوات. وبالتحقيق معه اعترف بتنفيذ 12 عملية تهريب، وقدر مجموعها بحوالي عشرين مليون حبة من حبوب الكبتاجون.