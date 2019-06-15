بعد حكم القضاء الفرنسي .. حبال كذب Bein Sports قصيرة

المواطن - محمد سمعه

‏‎أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الصادر يوم الخميس 13/ 6/ 2019 والمتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة Bein Sports القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

ضربة قاضية من القضاء الفرنسي:

لا شك أن الحكم الفرنسي أتى ليطوي حملة اتهامات حاولت بي إن سبورتس قولها من أجل تشويه سمعة عربسات على مدار أشهر طويلة، ليأتي الحكم الفرنسي ويُثبت أنها كاذبة جملة وتفصيلًا.

كما أن إدانة قنوات Bein Sports يؤكد أنها اعتمدت من البداية في راويتها الرسمية على مزاعم غير حقيقية للحديث عن قرصنة قنواتها ونشرتها بشكل يُنافي الحقيقة.

وكانت مؤسسة عربسات أصدرت بيانًا رسميًّا، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (Bein Sports التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية.

‏‎وقالت في بيانها: “إن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات Bein ضد عربسات، جاء تأكيدًا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ “.

تصرف مثالي سابق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

وسبق لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قرر إلغاء البث الحصري لقنوات Bein Sports القطرية داخل المملكة بسبب الممارسات غير القانونية للقناة القطرية في الحصول على التراخيص لبث المباريات.