بعد رمضان والعيد.. طرق للتخلص من دهون البطن

المواطن - متابعة

تشكل ظاهرة تراكم الدهون في البطن، خاصة بعد موسم رمضان والعيد، معضلة للكثيرين يصعب التعامل معها، أو التخلص من تبعاتها الصحية.

ومن هنا تبرز الحاجة لحلول عملية مدعمة بخبرات علمية، لإزالة الدهون والتمتع بجسم رشيق، وصحة جيدة.

فيما يلي 3 طرق مثبتة علميًّا للتخلص من دهون البطن، أوردتها صحيفة إكسبريس أونلاين البريطانية:

مراقبة إجمالي كمية الدهون:

اختبر إرادتك، وامضِ قدمًا نحو التخلص من دهون البطن، بخفض كميات الدهون المشبعة التي تتناولها على نحو يومي. ووفقًا لخبراء التغذية لا يجب أن تتجاوز نسبة الدهون غير المشبعة في الأغذية يوميًّا، 20-30 % من إجمالي السعرات الحرارية الواردة إلى جسمك.

كما ينصح أخصائيو التغذية، باستبدال الدهون المشبعة، بالدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور، والتي تحسن الصحة، وتجنب الإصابة بأمراض خطيرة مثل تصلب الشرايين التاجية.

الانخراط في تمارين المعدة:

أثبتت دراسات عديدة، بأن ممارسة تمرينات المعدة، تلعب دورًا مهمًّا في تخفيض الدهون المتراكمة في البطن، وتساهم في حرقها خلال فترات وجيزة.

وينصح الأخصائيون بهذه التمارين تحت إشراف طبيب مختص للحصول على النتيجة المرجوة، وتجنب الآثار الجانبية التي قد تنجم عن الممارسات الخاطئة.

إدارة الإجهاد:

يعتبر الكورتيزول من أهم هرمونات السترويد التي تساعد الجسم على التحكم بالإجهاد، وعندما يصاب المرء بالإجهاد، يطلق الجسم هرمون الكورتيزول بشكل فائض، الأمر الذي يؤثر على التمثيل الغذائي.

وبحسب الخبراء، فإن تناول الطعام في أوقات التوتر والإجهاد، يكون بوتيرة أكبر من المعتاد؛ ما يساهم في زيادة السعرات الحرارية في محيط البطن ومناطق أخرى. ولذا يُنصح بتخفيف التوتر والإجهاد عبر نشاطات عديدة مثل التأمل، والاسترخاء، وقضاء الوقت مع العائلة والأحبة.