بعد زيارة آل الشيخ.. جامعة جازان تستعد لافتتاح مجمع كليات البنات بمحلية

المواطن -جازان

بدأت جامعة جازان الاستعداد لافتتاح مشروع مجمع كليات البنات بمحلية.

وبعد مرور يومين فقط، على زيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لمشاريع الجامعة، وبناءً على توجيهات الوزير؛ استقبلت جامعة جازان وفدًا من وزارة التعليم للبدء في وضع عدد من الحلول للإسراع في افتتاح مشروع مجمع كليات البنات بمحلية.

يُذكر أن مشروع مجمع كليات البنات بمحلية يُعدّ من أكبر المشاريع المعمارية بجامعة جازان، من حيث السعة والمساحة بعد مشروع المدينة الجامعية، وضمن منظومة المجمعات والكليات والمباني والمرافق التابعة للجامعة في مختلف محافظات ومدن المنطقة.

ويتسع المشروع لـ10 آلاف طالبة ضمن مرحلة تشغيل مجمع كليات البنات بمحلية، ويضم 6 كليات، و120 قاعة دراسية، و55 معمل حاسب آلي ومعامل علمية، وفيه مسرح يتسع لـ450 طالبة، فيما يضم المشروع 20 ورشة لتدريب الطالبات. فيما يقام المستشفى الجامعي على مساحة إجمالية تزيد عن 80,000 متر مربع وبسعة 300 سرير، ويحتوي عند اكتماله على جميع التخصصات العامة والدقيقة، كما يضم 8 مراكز تميز طبية تخصصية، منها مركز أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، ومركز أمراض الدم والأورام ومركز الإصابات والطوارئ، ومركز طب المناطق الحارة والأمراض المعدية، ومركز الأمراض الوراثية والاستقلابية، ومركز داء السكري والسمنة، وتغير نمط العيش ومركز الإدمان وطب السلوك، ومركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.