بعد عبدالملك الخيبري .. الهلال يُهدد 3 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، أمس السبت، عن رحيل اللاعب عبدالملك الخيبري بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوف الزعيم خلال الفترة الماضية.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي الهلال أصبح الآن يُفكر في الاستغناء عن ثلاثة لاعبين بعد رحيل اللاعب عبدالملك الخيبري.

وبعد رحيل اللاعب عبدالملك الخيبري، يذكر أن اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو مُرشح بقوة للرحيل عن صفوف الهلال بجانب الحارس العماني علي الحبسي، خاصة أن الهلال يسعى خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع صفقات قوية تُفيد الفريق في الدوري السعودي وفي دوري أبطال آسيا خلال الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب عبدالملك الخيبري لاعب وسط نادي الهلال سابقًا بالانتقال لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد فكّر وبشكل كبير في التعاقد مع اللاعب عبدالملك الخيبري لتدعيم خط الوسط بلاعب محلي حسب رغبته.

وقرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في توقيع مخالصة مالية مع اللاعب عبدالملك الخيبري، قبل ساعات من التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لمدة عامين.

وتواجد اللاعب عبدالملك الخيبري في قائمة المنتخب السعودي والتي شاركت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع الأخضر المسابقة من الدور الأول بعد الخسارة من المنتخب الروسي والمنتخب الأوروغوياني وتحقيق الفوز على حساب المنتخب المصري.

وسبق لـ اللاعب عبدالملك الخيبري، اللعب في صفوف نادي الشباب في الفترة من عام 2008 حتى عام 2016.

ولعب عبدالملك الخيبري كذلك مع نادي القادسية في الفترة من عام 2007 حتى عام 2008.

وكان عبدالملك الخيبري وجّه رسالة إلى جمهور نادي الهلال بعد رحيله عن صفوف الأزرق، حيث شكر الجماهير وتوجه بالشكر لجميع إدارات الهلال السابقة على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الهلالي.