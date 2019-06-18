بعد فوزه برئاسة الهلال.. تعرف على فهد بن نافل

المواطن - مروة نبيل

حسم فهد بن نافل انتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال لصالحه لمدة الأربعة أعوام المقبلة، بعدما حصل على 15 ألف و61 صوتًا، مقابل 612 صوتًا للمرشح موسى الموسى.

وتضم قائمة فهد بن نافل في عضويتها كلًّا من؛ سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.

فهد بن نافل:

يحمل رئيس الهلال الجديد فهد بن نافل شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة وريادة الأعمال من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، وشارك في العديد من الدورات في مجالات إدارية متنوعة.

وتدرج فهد بن نافل في عدد من الوظائف القيادية في شركة المملكة القابضة، ومنها المساعد التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بين عامي 2013 و2017، إلى أن تولى منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال منذ 2018.

ويحمل فهد بن نافل عضوية مجالس عدد من الشركات، بالإضافة إلى عضوية اللجنة التنفيذية في شركة جدة الاقتصادية وشركة درع الرعاية القابضة، كما أنه عضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية منذ 2017.