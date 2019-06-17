بعد مباراة مصر ضد غينيا .. نجم الأهلي رد بذكاء

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب المصري مروان محسن مهاجم الأهلي المصري أداءً رائعًا في مباراة مصر ضد غينيا الودية والتي أُقيمت بالأمس في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح مروان محسن في إحراز الهدف الأول للمنتخب المصري في مباراة مصر ضد غينيا بالدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول وذلك عقب تصويبة قوية خدعت حارس مرمى المنتخب الغيني.

وقبل انطلاق مباراة مصر ضد غينيا، كان مروان محسن تعرض لانتقادات عديدة بعد استدعائه من قبل المدرب المكسيكي خافيير أجيرّي لتمثيل الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث قال البعض بأنه لا يجب استدعاؤه وهناك مهاجمون آخرون في الدوري المصري أفضل منه.

نجم الأهلي يرد بذكاء

ورد مروان محسن بذكاء في مباراة مصر ضد غينيا، حيث سجل الهدف الأول للفراعنة بطريقة جميلة وسدد الكرة في أكثر من مناسبة على مرمى المنتخب الغيني وصنع الخطورة المطلوبة حيث كان قريبًا من تسجيل هدف ثانٍ له في مباراة مصر ضد غينيا.

وكانت مباراة مصر ضد غينيا أُقيمت على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وسجل مروان محسن وعمر جابر واللاعب أحمد علي لاعب المقاولون العرب أهداف الفراعنة الثلاثة في مباراة مصر ضد غينيا.

ويذكر أن المنتخب المصري نجح في الفوز على المنتخب التنزاني يوم الخميس الماضي وديًا بهدف دون رد وفاز كذلك في مباراة مصر ضد غينيا ليستعد بالشكل المثالي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وبعد الفوز في مباراة مصر ضد غينيا، يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب زيمبابوي في مباراة افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل، حيث ستُقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

لم يشارك اللاعب نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي مع منتخب غينيا في مباراة مصر ضد غينيا.