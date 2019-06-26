بعد 13 عامًا.. إبراهيم غالب يودع جماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

ودع إبراهيم غالب جماهير نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مسيرة دامت لـ13 عامًا في صفوف العالمي.

غالب يشكر الجماهير:

وكتب إبراهيم غالب على “تويتر”: “بعد 13 عامًا عشت فيها بين أسوار العالمي وفي مختلف درجاته السنية اليوم أغادر هذا الكيان الكبير وبداخلي محبه له ولجماهيره لا يمحيه الفراق.. متمنيًا لهم دوام التوفيق وتحقيق كل ما يصبوا إليه جماهير ومحبين العالمي التي تطمح دائمًا أن تشاهد فريقها يعلو المنصات”.

وتابع قائلًا: “مرحلة مضت وانتهت لكن لها بقلبي الشي الكثير، هذه سنة الحياة من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. شكرًا من الأعماق لجماهير الشمس فأنتم نعم عنوان للوفاء شخصيًّا لن أنسى محبتكم ووقفاتكم معي كنتم خير سند ومحفز وداعم لي ولزملائي”.

وواصل إبراهيم غالب تغريداته عبر “تويتر”، قائلًا: “شكرًا لجميع العاملين في النادي الذي كان بيتي الأول وسيظل كذلك، شكرًا لزملائي اللاعبين طوال الفترة التي مضت مررت بأكثر من جيل قضيت معهم أيام من الصعب نسيانها”.

يشكر إدارات النصر:

وأضاف: “شكرًا من الأعماق للأمير فيصل بن تركي من الصعب نسيان هذا الرجل، ومهما قلت شكرًا لا أوفيه حقه، لم يكن رئيس فقط بل كان أخ وصديق ومشجع وداعم لي ولزملائي شكرًا للشامخ سعود السويلم وإدارته قدمت موسم استثنائي وحققنا معهم اللقب الغالي ولله الحمد والذي يحمل اسم سمو سيدي ولي العهد”.

واختتم إبراهيم غالب تغريداته قائلًا: “شكرًا لجميع من عملت تحت إدارتهم طوال هذه الفترة، ولأعضاء الشرف والمحبين المخلصين للنادي. أخيرًا: لا تنسوني من دعواتكم ودعمكم في مرحلتي المقبلة”.

إبراهيم غالب:

وأعلن نادي الفيصلي عن تعاقده رسميًّا مع إبراهيم غالب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، في صفقة انتقال حر.

ولعب إبراهيم غالب في نادي النصر منذ عام 2006، وتوج معه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، كأس ولي العهد موسم 2014، كأس الأمير فيصل بن فهد 2008، وبطولة بني ياس الدولية موسم 2013/ 2014.