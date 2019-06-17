بعد 30 عامًا .. توتي يُعلن الرحيل عن روما ويكشف السبب

المواطن - محمد سمعه

توجّه الإيطالي فرانشيسكو توتي المدير العام السابق بنادي روما الإيطالي بهجوم شديد لإدارة الجيالوروسي الحالية وذلك بعد إعلانه الرحيل عن روما بعد 30 عامًا قضاها في نادي العاصمة الإيطالية كلاعب وكإداري.

وتحدّث توتي في المؤتمر الصحفي قائلًا: لم آخذ الفرصة كاملة لأعبر عن نفسي في إدارة روما، ولم أشارك في أي مشروع فني عبقري.

وأضاف توتي: لم نساعد بعضاً في روما، ولم أشعر بقيمتي، ولم أشعر بدوري، وكان كل قرار يتم اتخاذه بدوني لهذا قررت الرحيل.

ويُذكر أن فرانشيسكو توتي فاز بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي، ولعب مع روما من عام 1989 حتى عام 2017، كما فاز بلقب الدوري الإيطالي مع روما في عام 2001.

وكان توتي اعتزل كرة القدم في صيف عام 2017 بعد نهاية موسم 2016-2017.

جدير بالذكر أن إدارة روما كانت أعلنت عن التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل الإيطالي كلاوديو رانييري.