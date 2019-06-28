بلومبيرغ: صورة الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين تُظهر مكانته الرفيعة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

علّقت شبكة بلومبيرغ الأمريكية على “الصورة العائلية” السنوية في قمة مجموعة العشرين، والتي تهدف لإظهار التعاون بين قادة العالم لمعالجة أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي.

وأبرزت الشبكة الأمريكية موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتصف الصورة، حيث توسّط رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن المملكة هي التي ستستضيف القمة المقبلة في الرياض.

وقالت الشبكة الأمريكية إن ولي العهد تقاسم الأضواء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الصورة العائلية التي التقطت لقادة المجموعة، والتي أظهرت المكانة الرفيعة التي يتمتع بها الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى الترتيبات التي سبقت الصورة، وتحديدًا فيما يتعلق بوضعية الوقوف، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قالت إن ترامب صافح الرئيس الصيني شي جين بينج بشكل سريع وعارض، وهو ما يُشير بشكل رئيسي إلى الخلاف القائم بين البلدين بشأن الحرب التجارية.

وجاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أقصى الجانب الأيمن من الصورة، فيما أشارت إلى بعض الخلافات بين تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب البريكست.

وقالت بلومبيرغ إن “مضيف الحدث، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، شارك في مصافحة فاترة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، وذلك بسبب نزاعات تاريخية بين البلدين”.