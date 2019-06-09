بمبلغ خرافي.. الآن يمكنك القيام برحلة سياحية في الفضاء

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، عن خُطط جديدة للسماح للسائحين بالسفر على متن المحطة الفضائية الدولية ابتداءً من العام المقبل وعمل رحلات للفضاء لأول مرة.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيتم السماح برحلتين مع رُواد الفضاء كل عام، وتستغرق كل منهما 30 يومًا على الأكثر، ولكن لن تكون الرحلة إلى الفضاء رخيصة، نظرًا لأنظمة دعم الحياة وجميع اللوازم الضرورية التي تم دراستها، حيث ستكلف الراغبين في القيام بتلك الرحلة حوالي 35 ألف دولار في الليلة الواحدة كحد أدنى.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه ناسا عن نموذج أعمالها الجديد يوم الجمعة، حيث كشفت عن خُطة لإدراج المزيد من الفرص التجارية والتسويقية سواء في المدار الأرضي المنخفض أو حول القمر.

ويرجح البعض أن تلك الرحلة قد تكلف الراغبين في القيام بها حوالي 5 مليون دولار، وذلك للبقاء في الفضاء لفترة تصل إلى شهر تقريبًا.

وقال جيف ديويت كبير المديرين الماليين في وكالة الفضاء الأمريكية: “ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام الفرص التجارية والتسويق كما لم نفعل من قبل”.

ومن المقرر أن يبدأ تمويل هذه الرحلات القصيرة للسياحة الفضائية من القطاع الخاص في عام 2020، وذلك وفقًا لما أعلنته وكالة ناسا.