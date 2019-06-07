بنعطية يقترب من العودة إلى يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في عودة المدافع المغربي الدولي مهدي بنعطية إلى صفوفه مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن يوفنتوس يسعى لضم مدافع بنفس صفات بنعطية لاعب الدحيل القطري الحالي؛ ما جعل الإدارة تُفكر في عودة اللاعب المغربي إلى السيدة العجوز مجددًا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن بنعطية أبدى موافقته على العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري.

وأوضحت “لا ستامبا” أن المدافع المغربي بنعطية رحل عن نادي يوفنتوس الموسم الماضي، بسبب خلاف سابق مع المدرب أليجري بشأن مشاركته في المباريات.

يذكر أن بنعطية صاحب الـ32 عامًا لعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس موسمين ونصف قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي 3 مرات وكأس إيطاليا مرتين.