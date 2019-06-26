بنك التنمية الاجتماعية ضمن أفضل 5 مشاركات عالميّة في الادخار

المواطن - الرياض

كُرّم بنك التنمية الاجتماعية من قبل المنظمة الدولية لتمويل الشباب والأطفال، كأحد أفضل خمس مشاركات ضمن أسبوع المال العالمي GMW، وذلك بمشاركة ١٧٠ دولة، في مؤتمر أقيم في دولة جنوب أفريقيا.

وشارك البنك في مؤتمر “المواطنة الاقتصادية والعمالة مستقبل للجميع”، بدعوة من منظمة CYFI، حيث أقيم في ختام المؤتمر حفل تكريم لجميع المشاركين والمؤثرين في حملة GMW ، خلال الفترة 19-20 يونيو 2019 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والذي تقيمه المنظمة الدولية لتمويل الشباب والأطفال (CYFI Child & Youth Finance International).

ويأتي تكريم البنك ضمن أفضل خمس مشاركات في الأسبوع المالي Global Money Week، وذلك ضمن جهود بنك التنمية الاجتماعية في تعزيز ونشر الثقافة المالية والتشجيع على الادخار ورفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، حيث شارك البنك في أسبوع المال العالمي بتقديم حزمة من الدورات التدريبية والمحاضرات وعدد من ورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي استفاد منها قرابة 4 آلاف من الرجال والنساء وفي أبرز مدن ومناطق المملكة.

وقدم البنك فعالية جزيرة الكنز للأطفال المعنية بغرس مفاهيم المال والتشجيع على الادخار لدى النشء، استفاد منها أكثر من ألف طفل وطفلة، بالإضافة إلى التواجد الفعال من خلال إقامة أركان تفاعلية تقدم أدوات التمكين المالي وتجري عدد من الأنشطة التي يستطيع من خلالها الفرد تقييم وضعه المالي وقدرته على إدارة أمواله بطريقة سليمة.

الجدير بالذكر أن البنك يحرص على خلق أثر في المجتمع فيما يتعلق بنشر الثقافة المالية لدى شرائح المجتمع، لذا فقد قام بتأهيل فريق مختص مكون من 40 سفير وسفيرة على مستوى محافظات المملكة الإدارية بهدف تعميق مفاهيم الادخار والتخطيط المالي، حيث تم تقديم 535 دورة لـ33.234 مستفيد و204 دورة لـ12.606 مستفيدة في عام 2018.

كما أطلق البنك حملة “حملة طموحك اكبر” وهي حملة توعوية عن الثقافة المالية والادخار موجهة لمستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي، هدفها نشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي للمستقبل وترسيخ مفهوم الوعي المالي في أوساط المجتمع والحد من النزعة الاستهلاكية والتشجيع على البدء بالادخار في سن مبكرة، وبلغ عدد المستفيدين منها قرابة 4 ملايين مستفيد.

بالإضافة إلى مشاركة البنك في الفعاليات الثقافية الكبرى في المملكة مثل الجنادرية والأيام العالمية مثل يوم الادخار العالمي في 31 أكتوبر، كما يتيح البنك وعبر موقعه الإلكتروني عددًا من أدوات التمكين المالي والتي تساعد الفرد في رحلة الادخار والتخطيط المالي السليم لموارده ومصروفاته مثل حاسبة الادخار ومقياس الوعي المالي.

وتم إعداد خمس حقائب تدريبية مختصة بالادخار والاستثمار وتنمية المال والتخطيط المالي وذلك من واقع دراسة حاجة الجمهور بعد ورش العمل، بالإضافة لفعالية “جزيرة الكنز” التي تستهدف الأطفال وتختص بتوعية الأطفال بأهمية الادخار من خلال برامج تفاعلية والعاب مالية تحفز المشارك على الادخار واستثمار الأموال بطريقة جذابة ومناسبة.