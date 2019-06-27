بوابة عزز تبدأ مرحلة تأكيد طلبات القبول

المواطن - الرياض

بدأت بوابة عزز التابعة لـ جامعة الملك عبدالعزيز إتاحة تأكيد طلب القبول عن طريق بوابة القبول والتي تستمر حتى نهاية شهر شوال الجاري.

وكانت بوابة عزز قد بدأت في تلقي طلبات القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات للعام الدراسي 1441هـ بدءاً من 15 رمضان الماضي وتستمر في تلقي الطلبات حتى 30 / 10 / 1440 فيما من المقرر أن تعلن بوابة عزز نتائج القبول يوم 07 / 11 / 1440.

كيف يتم اختيار الرغبات في البرامج؟

تظهر أمام الطالب في صفحة الرغبات جميع البرامج المتاحة في جامعة الملك عبدالعزيز وفروعها.

وعلى الطالب اختيار الرغبات وضرورة ترتيبها حسب رغباته لأن البرنامج سيبدأ بالرغبة الأولى لتحقيقها ثم ينتقل إلى الرغبة الثانية في حال عدم توفر مقعد في الرغبة التي قبلها، ويجب عليك الضغط على زر التأكيد بعد تعديل الرغبات، حيث إنه إذا ظهرت النتائج وتم توزيع جميع المقاعد على المرشحين لا يمكن المراجعة لتعديل الرغبات.

المستندات المطلوبة لبرامج الانتظام ويجب رفعها إلكترونياً عبر بوابة عزز:

أصل الثانوية العامة.

أصل بطاقة الهوية للمتقدم.

صورة شخصية ملونة مقاس 6×4 سم، بخلفية بيضاء (محجبة للطالبة).

موافقة جهة العمل (للموظفين).

الطلاب غير السعوديين ومن أم سعودية أو أم لأبن سعودي مطلوب أصل كل من (شهادة ميلاد الطالب وهوية الأم وهوية ابنها السعودي).

إفادة معتمدة تبين سبب الانسحاب للطالب المنسحب من أي جهة تعليمية أو المنقطع عن الدراسة.

الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب عليه إرفاق ما يثبت ذلك بإفادة من مراكز الرعاية وتحديد نوع الإعاقة.

بالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الدبلومات الأمريكية يرجى إرفاق الآتي: أصل شهادات المستوى (10. 11. 12) معتمدة ومختومة من وزارة التعليم.

بالنسبة للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة البريطانية (IGCSE) يرجى إرفاق الآتي: أصل الشهادة النهائية لمواد المستوى الأول (O-LEVEL) ولا تقل عن سبعة مواد علمية إضافة إلى أصـل شـهـادات الـمستوى الـعــالي(A- LEVEL) أو (AS- LEVEL) أو ما يعادلهما ولا تقل عن مادتين علمية أساسية.

ويمكن الدخول إلى بوابة عزز عبر الرابط التالي (هنا)