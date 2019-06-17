بوبا العربية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن

أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض وبريدة وحائل، بمسمى (مسؤول أول – خدمات المستشفيات Sr. Officer – Hospital Delegate Services)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول أول – خدمات المستشفيات (Sr. Officer – Hospital Delegate Services).
أماكن العمل:
1- الرياض (للجنسين).
2- حائل (للرجال فقط).
3- بريدة (للرجال فقط).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فما فوق في إدارة الأعمال أو التسويق أو الرعاية الصحية أو ما يعادلها في المجال الطبي مثل (التمريض أو الصيدلة).
3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرعاية الصحية أو خدمة العملاء أو مكتب الاستقبال.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/17.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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