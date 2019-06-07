بوتين: محاولات إخراج هواوي من الأسواق بداية لحرب تكنولوجية عالمية

المواطن - متابعة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” من الأسواق العالمية ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية.

وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن “الوضع المحيط بـ هواوي، التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث”.

وكانت هواوي تعرّضت لحظر من قِبل الولايات المتحدة بعد اتهام أمريكا للشركة بالتجسس على عملائها لصالح الصين.

وتمّ حظر كل خدمات جوجل الأمريكية من التعامل مع هواوي ما تسبّب في خسائر فادحة للشركة الصينية التي حاولت مقاومة الضغوط الأمريكية ووعدت بتطوير تطبيقات خاصة بمستخدميها.