بورصة مصر تلحق بـ الأسهم السعودية وتربح 8ر5 مليار جنيه في تعاملات اليوم

المواطن - واس

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، في أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسة والثانوية، مدعومة بعودة القوى الشرائية، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب، وسط نشاط انتقائي على بعض أسهم قطاعات الاستثمار والعقارات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر5 مليار جنيه، ليصل إلى 9ر750 مليار جنيه، بتداولات كلية بلغت نحو 565 مليون جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة، بقيمة 117 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) مكاسب قدرها 9ر0 % ليغلق عند مستوى 66ر13911 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 64ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 2ر601 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، الذي ربح 73ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 54ر1532 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 182.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8699.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 171 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجماعي, وأليانز إس إف، ومسك، وصدق، والكابلات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, والغاز، ومعادن، ولازوردي، وأسمنت الشرقية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و1.44%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والجزيرة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 21.89 نقطة ليقفل عند مستوى 3452.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 115 صفقة.