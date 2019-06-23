بوصوفة الأفضل في مباراة المغرب ضد ناميبيا

المواطن - مروة نبيل

توج نجم أسود الأطلس، مبارك بوصوفة، بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد ناميبيا التي أُقيمت على ملعب “السلام”، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

مبارك بوصوفة يتألق:

وأعلن حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن منح نجم نادي الشباب مبارك بوصوفة جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم.

وظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مبارك بوصوفة بشكل مميز في مباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم، وساهم في فوز منتخب بلاده بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

المغرب ضد ناميبيا:

واتسمت مباراة المغرب ضد ناميبيا بالندية الشديدة بين المنتخبين، حيث عانى منتخب أسود الأطلس في إنهاء الهجمة، ووجد صعوبة في هز الشباك، حيث ظل التعادل السلبي مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 89 من أحداث الشوط الثاني.

وانتهت مباراة المغرب ضد ناميبيا بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد أحرزه اللاعب كيمونيه بالخطأ في مرماه، ليتصدر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 برصيد 3 نقاط.

وبعد مباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم، يستعد أسود الأطلس لمواجهة منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.