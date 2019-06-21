بوغبا يحدد ناديه القادم ويصدم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحدث هاتفيًّا مع الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لـ يوفنتوس الإيطالي؛ وذلك للانتقال للبيانكونيري في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بوغبا اعترف أنه يريد الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد قبل انطلاق موسم 2019-2020؛ وذلك من أجل خوض تجربة احترافية جديدة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن بوغبا تحدث بالهاتف إلى ماوريسيو ساري؛ وذلك من أجل إقناع الأخير بالتحرك مع إدارة يوفنتوس لحسم الصفقة والمساهمة في انتقال بوغبا لبطل إيطاليا.

ويفكر يوفنتوس في عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد بالسماح للاعب البرازيلي دوجلاس كوستا بالانضمام لليونايتد مقابل التعاقد مع بول بوغبا.

ووضع مانشستر يونايتد 150 مليون جنيه إسترليني للتفريط في بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق لـ بوغبا اللعب مع يوفنتوس في 178 مباراة، قبل ترك اليوفي والانضمام لـ مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع بول بوغبا في حال قرر ترك مانشستر يونايتد.