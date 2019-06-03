بوغبا يُشعل الصراع بين يوفنتوس والريال

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لإحباط مخطط ريال مدريد الإسباني، والتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، أن إدارة يوفنتوس تواصلت بشكل رسمي مع مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، من أجل الحصول على خدماته، وأبلغ إدارة مانشستر يونايتد باهتمام اليوفي، وفي انتظار التطورات.

ويُعتبر بوغبا أحد أبرز أهداف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي، حيث يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ضمه لتدعيم خط الوسط.

وكان بوغبا لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في عام 2012، ليتألق 4 مواسم مع الفريق الإيطالي، ليعود مرة أخرى إلى الشياطين الحمر في صفقة قياسية وصلت لـ89 مليون إسترليني.

وشارك بوغبا منذ عودته إلى مانشستر يونايتد في 135 مباراة، وتمكن من تسجيل 31 هدفًا، ويتبقى في عقده مع الشياطين الحمر عامان، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.