بولتون: إيران تهدد كل المنطقة وكل الخيارات مطروحة

المواطن - متابعة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أمس الثلاثاء: إن إيران تشكل تهديدًا لكل المنطقة جراء سلوكها وصواريخها الباليستية، مشيرًا إلى أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة بخصوص إيران.

وأضاف في كلمة في القدس على هامش انعقاد قمة أمنية ثلاثية في القدس (أمريكية روسية إسرائيلية)، أن الولايات المتحدة تريد التخلص من كل القوات الأجنبية في سوريا، مؤكدًا أن الحل الأمثل للأزمة السورية هو “السياسي”.

ولفت إلى أن وجود إيران في سوريا يشكل خطرًا، موضحًا أن الروس عبروا مرارًا عن رغبتهم بمغادرة الإيرانيين سوريا.

كما شدد المسؤول الأمريكي على ضرورة وجود إستراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سوريا.

وقال: “لو كانت إيران جادة بالحل لما انتهكت الاتفاق النووي”.