بومبيو: إيران دولة راعية للإرهاب ويجب تأمين إمدادات الطاقة

المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن بلاده تُبقي الباب مفتوحًا للحوار مع إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعمل للحفاظ على أسعار النفط، خلال التوترات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي: “فيما يتعلق بإيران، نريد أن نبقي الحوار مفتوحًا للأسباب التي تطرقنا إليها، لكننا نعرف أن إيران هي أكبر ممول للإرهاب”.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أن إيران لا تشكل تهديدًا فقط لمنطقة الشرق الأوسط، وإنما للعالم أجمع.

وتابع: “نعرف أن الهند عانت من الإرهاب، لذا لدينا مفهوم مشترك بشأن التهديدات، ونعمل أيضا لتحقيق هدف مشترك هو الحفاظ على أسعار النفط”.