بومبيو: الدبلوماسية مستمرة ولا نريد حربًا مع إيران

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا مع طهران.

وأضاف في مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي” أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنب الحرب.

وتابع أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، قائلًا: “ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة”.

وقال بومبيو: إنه “تحدٍّ دولي مهم للعالم بأسره”، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق هذا الهدف”.

وتابع أنه لن يقدم أدلة أمريكية على تورط إيران في انفجارات خليج عمان؛ لأن “ما حدث لا لبس فيه”.

ولفت بومبيو إلى أنه “كان ذلك هجمات من قبل إيران على الملاحة التجارية وعلى حرية الملاحة بنية واضحة لمنع المرور عبر المضيق”.