بومبيو مغردًا : مباحثات بناءة مع الملك سلمان لتعزيز أمن الملاحة في هرمز

المواطن - الرياض

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بالمحادثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تطرّقت للعديد من القضايا الهامة إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عبر تويتر : المباحثات مع الملك سلمان تطرّقت إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.