بومبيو: ندرس عدة إجراءات ضد إيران من ضمنها الخيار العسكري
دعا العالم للتوحد في مواجهة طهران

بومبيو: ندرس عدة إجراءات ضد إيران من ضمنها الخيار العسكري

2019/06/16
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العالم عليه أن يتحد في مواجهة إيران.

وبالرغم من اتهام أمريكا لإيران رسمياً بالضلوع في الهجوم على ناقلتَي النفط في خليج عمان الخميس الماضي، قال الوزير الأمريكي: إن بلاده لا تسعى إلى الحرب مع إيران مشدداً على وجود خيارات أخرى لكنه استدرك مضيفاً : لدينا دائماً التفويض القانوني للذهاب إلى الحرب.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران، ومن ضمنها الخيار العسكري.

وتابع بومبيو: الشعب الأمريكي يجب أن يثق أن كل الخيارات التي تتخذ تحت إدارة ترامب هي قانونية.



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