بيبي أحمد تعتزل التمثيل بلا رجعة بعد تعرضها للتحرش: الفن أصبح قلة أدب

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أثارت الفنانة الكويتية بيبي أحمد الجدل بعد إعلانها اعتزال الفن على الرغم من أنها لا زالت في بداية مسيرتها الفنية.

وأعلنت الفنانة الكويتية بيبي أحمد اعتزالها الفن من دون عودة، وذلك لأنها تعرضت للتحرش الجنسي من أحد الفنانين، فشعرت أنها لم تعد تريد أن تصبح جزءًا من هذا المجال.

وقالت بيبي أحمد إن الفن أصبح مهنة مبتذلة بسبب بعض الفنانين وما يقدمونه من تنازلات جنسية، حتى وصفت الأمر بأنه أصبح “قلة أدب”، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.

ولفتت بيبي أحمد إلى أنها رفضت التحرش ورأت أن الاعتزال هو الحل الأمثل لتضع حدًا لهذا الموضوع.

وتابعت بيبي أحمد أنه لم يدر في بالها على الإطلاق أن تتعرض لموقف من هذا النوع، مشددةً على أنها كفنانة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح.

بيبي أحمد هي ممثلة كويتية حاصلة علي دبلوم كومبيوتر اكتشفها الممثل نواف الفجي ثم خاضت أول تجربة لها في الوسط الفني وبدأتها بمسلسل “أنت عمري” من بطولة عبدالعزيز المسلم ونخبة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.

ثم شاركت بيبي أحمد بعدها في مسلسل “أنت عمري” من تأليف جابر البنا وجوهر الجويهل وإخراج أحمد دعيبس، ومسلسل “سكن الطالبات” تأليف عبير زكريا وإخراج حسين الحليبي مجسدة دور مشرفة الجامعة، وأيضًا مسلسل “ريال وسط حريم” تأليف ضيف الله زيد وإخراج شيرويت عادل الذي شاركت فيه كضيفة شرف.