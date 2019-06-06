بيبي يغيب عن البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

تأكّد غياب المدافع بيبي عن مباراة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019 في نسختها الأولى.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن غياب بيبي بسبب الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة البرتغال ضد سويسرا بالأمس، حيث أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لكسر في الكتف.

ويملك مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس بديلان للمدافع بيبي، وهما روبن دياز وخوسيه فونتي، حيث سيعتمد على أحدهما في نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي سيُقام، يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب البرتغال الأول لكرة القدم قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019، بعد فوزه على سويسرا بثلاثية مقابل هدف، بهاتريك نجمه المتألق كريستيانو رونالدو.

وينتظر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة هولندا ضد إنجلترا اليوم، لمواجهته في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019، المُقرر إقامته على ملعب “الدراجاو” في بورتو.