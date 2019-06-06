بيع الطعام المجمد لأول مرة ووفاة مخطط الحرب العالمية أهم أحداث 6 يونيو

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 6 يونيو، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

فشل غزو أمريكا لكندا

في مثل هذا اليوم عام 1813، توقف الغزو الذي شنته الولايات المتحدة ضد كندا، وتحديدًا بعد الوصول إلى أونتاريو.

الطعام المحفوظ

في مثل هذا اليوم عام 1930، تم بيع الخضراوات المحفوظة المجمدة لأول مرة في تاريخ العالم، لتستمر حتى الآن لتكون صناعة متكاملة خلال الوقت الحالي.



جنوب لبنان

في مثل هذا اليوم عام 1982، أقدم جيش الاحتلال على غزو جنوب لبنان، والسيطرة على بعض المناطق هناك.



مهندس الحرب العالمية الثانية

في مثل هذا اليوم عام 1985، عثر على جثة يوزاف ماجيله، وهو الضابط الألماني النازي الذي كان له دور كبير في التخطيط لغزو أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية.