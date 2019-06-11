تاوامبا: فوزنا على الهلال بخماسية لم يكن صدفة

المواطن - محمد سمعه

تحدث الكاميروني لياندري تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عن أسباب تألق فريقه في موسم 2018-2019.

وقال تاومبا في تصريحات صحفية: الموسم الماضي مع التعاون هو الأفضل بالنسبة لي في مسيرتي الكروية ومن ناحية المستوى الفردي وكذلك على مستوى الإنجازات الجماعية.

وأضاف تاوامبا: بيدرو إيمانويل قام بعمل رائع للغاية، وعلى أي حال لن يستطيع أن يُقدم شيئاً يكون أفضل من الموسم الماضي ولكننا أصبحنا أقوى ونستطيع أن نُقاتل من أجل البطولات والإنجازات في الموسم الجديد.

وأكمل اللاعب الكاميروني حديثه قائلًا: فوز التعاون على الهلال بخماسية لم يكن شيئاً مفاجئًا لنا لأننا اجتهدنا طوال الموسم الماضي ومن يرى مجهوداتنا وتركيزنا سيرى أننا نستحق هذا الأمر.

ويذكر أن نادي التعاون فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في الثاني من مايو الماضي في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ورحل المدرب بيدرو إيمانويل عن تدريب نادي التعاون ليتولى البرتغالي باولو سيرجيو تدريب سكري القصيم خلفًا له.