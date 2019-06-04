تاوامبا يقترب من الرحيل

المواطن - مروة نبيل

اقترب النجم الكاميروني المتألق لياندر تاوامبا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم تاوامبا بالانتقال إلى نادي العين الإماراتي في الميركاتو الصيفي، وسط تأكيدات بأن إدارة التعاون أبدت موافقتها على رحيل اللاعب الكاميروني، بشرط بيعه مقابل 25 مليون ريال كحد أدنى.

وزادت التكهنات حول قُرب رحيل تاوامبا عن التعاون خلال الفترة الحالية، بعدما تراجع مجلس إدارة النادي عن فكرة بيع لاعبه المتألق عبدالفتاح آدم، على الرغم من تلقيه أكثر من عرض مغرٍ مؤخرًا.

ومن الصعب أن تُفرط إدارة نادي التعاون في الثنائي المتألق تاوامبا وآدم سويًّا خلال الميركاتو الصيفي؛ نظرًا لمشاركة الفريق في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب رغبتها في الظهور بشكل مميز بعد التألق هذا الموسم.

تاوامبا:

وتألق تاوامبا بشكل لافت مع نادي التعاون هذا الموسم، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بالتساوي مع الهلالي بافيتيمبي جوميز، وخلف نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وساهم تاوامبا في احتلال التعاون للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وهو أفضل مركز احتله سكري القصيم، كما لعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.