تحذير .. صور السيلفي تسرع بشيخوخة البشرة

المواطن - متابعة

حذر خبراء من الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية الذي يخترق طبقات الجلد ويسبب عمليات مدمرة، تؤدي في النهاية إلى شيخوخة الجلد.

ونشر الخبراء في صحيفة The Sun البريطانية نداء يطلبون فيه بالتخلي عن التقاط صور سيلفي وعدم قضاء وقت طويل في التحديق بشاشة الهاتف الذكي.

وتقول الخبيرة سوزان مايو: “الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية يسبب شيخوخة الجلد أسرع مما كان يعتقد سابقًا”.

ووفقًا لها، يخترق الضوء الأزرق الجلد ويسبب نشوء حمض الهيالورونيك، وكذلك بروتينات الكولاجين وإيلاستين، التي تعتمد نعومة ومرونة البشرة على تركيزها. فتحت تأثير الضوء تضطرب عملية تركيب هذه المواد؛ لأن طبقة الجلد “الأدمة” تصبح رقيقة وهشة.

ويشير الخبراء، إلى أن ما يقارب من 25% من الناس في عمر 18-34 عامًا يستخدمون الهواتف الذكية سبع ساعات في اليوم. وهذا وفقًا لهم يتطلب اتخاذ تدابير إضافية لحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة. وقبل كل شيء يعتقدون بضرورة الحفاظ على مستوى جدي لفيتامين С الذي يتميز بكونه مضادًا قويًّا للأكسدة، وقادرًا على تحييد جميع المكونات الضارة للجلد.