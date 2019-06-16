تحذير من انعدام الرؤية على القنفذة والليث حتى السابعة مساء

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظتي القنفذة، والليث، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية, ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات الطائف، وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة والحرث والدائر بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصبيا وضمد وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وفي ذات السياق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال المع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب، ومحايل.