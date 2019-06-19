تحذير من بعض مواد تبييض الأسنان: تسبب سرطان الفم واللثة

تحذير من بعض مواد تبييض الأسنان: تسبب سرطان الفم واللثة

2019/06/19
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

قالت الدكتورة ديما مرقة، طبيبة الأسنان، إن الطرق السريعة لتبييض الأسنان تؤثر سلبًا على صحة الأسنان على المدى البعيد، لافتة إلى أن المواد الحبيبية والفحم وقشر الموز يؤدي إلى تجريح السطح الأملس من الأسنان الذي يعطيها اللمعة والحماية من التسوس.

وأضافت مرقة خلال لقاء لها بقناة الغد، أن تنظيف الأسنان بالخل أو الليمون يساعد على تآكل الأسنان نظرًا لأنها مواد حمضية، مشيرة إلى أن صحة الأسنان أهم من درجة بياضها عند أطباء الأسنان.

وأشارت إلى أن استخدام الفحم في تبييض الأسنان قد يؤدي إلى سرطان الفم واللثة، موضحة أن لون الأسنان الطبيعية هو موروث جيني لكنها تكتسب صبغات خارجية من التدخين وشرب القهوة.

وأوضحت أنه من المفضل التقليل من شرب الشاي والقهوة والإقلاع عن التدخين لتحسين لون الأسنان.



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