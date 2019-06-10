تحذير من خطورة الإفراط في تناول المكسرات

المواطن - متابعة

حذرت خبيرة التغذية المشهورة، مونيكا رايناغل، من خطورة الإفراط في تناول المكسرات حيث يسبب ذلك تحفيز الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضحت الخبيرة والتي لها بحوث عديدة في مجال التغذية الصحية أن المكسرات تحتوي على مواد ضارة عند تراكمها في الجسم وتصبح سبباً للإصابة بأمراض الكبد بما فيها سرطان الكبد.

وتحتوي المكسرات على نسبة عالية من مركب أفلاتوكسين الذي تنتجه فطريات من نوع Aspergillus، وتوجد هذه الفطريات في التربة، ويمكنها التأثير في بعض المحاصيل الغذائية مثل الحبوب والبقول والمكسرات.

المحاصيل المصابة بهذه الفطريات تبدأ بالتعفن أحيانا، ما يسبب تكون السموم الفطرية التي من بينها أفلاتوكسينات، التي تعتبر منذ فترة طويلة مواد مسرطنة. وتناول هذه الفطريات باستمرار مضر بالكبد وقد تصبح سببا للإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى نوع فطر Aspergillus والذي يسبب تهيج وتدمير خلايا الرئة.